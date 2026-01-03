|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
NOVOSIBIRSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 12ч 59м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 6м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 32м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 27м
|
Общее время в путиот 23ч 5м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 48м
|
Общее время в путиот 1дн 17ч 27м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 53м
|
Общее время в путиот 15ч 44м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 41м
|
Общее время в путиот 19ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 15м
|
Общее время в путиот 15ч 13м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч
|
Общее время в путиот 15ч 39м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 54м
|
Общее время в путиот 15ч 56м
|Выбрать
|
Станция пересадки
MOSCOWВыбрать
|
Время пересадкиот 8ч 10м
|
Общее время в путиот 4дн 43м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BALEZINOВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 40м
|
Общее время в путиот 2дн 14ч 8м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KISELEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 21м
|
Общее время в путиот 15ч 52м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PROKOPEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 24м
|
Общее время в путиот 15ч 58м
|Выбрать