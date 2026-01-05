|Станция пересадки
|Время пересадки
|Общее время в пути
|
Станция пересадки
BARABINSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 45м
|
Общее время в путиот 14ч 34м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OZERO-KARACHINSKOEВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 53м
|
Общее время в путиот 17ч 41м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TATARSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 52м
|
Общее время в путиот 19ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
OMSKВыбрать
|
Время пересадкиот 1ч 23м
|
Общее время в путиот 23ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EKATERINBURGВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 48м
|
Общее время в путиот 2дн 1ч 12м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KALACHINSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 9м
|
Общее время в путиот 21ч 30м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TYUMENВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 29м
|
Общее время в путиот 1дн 14ч 9м
|Выбрать
|
Станция пересадки
BELOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 32м
|
Общее время в путиот 5ч 47м
|Выбрать
|
Станция пересадки
KISELEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 21м
|
Общее время в путиот 5ч 45м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PROMIESHLENNAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 28м
|
Общее время в путиот 5ч 58м
|Выбрать
|
Станция пересадки
EGOZOVOВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 28м
|
Общее время в путиот 6ч 1м
|Выбрать
|
Станция пересадки
PROKOPEVSKВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 24м
|
Общее время в путиот 5ч 36м
|Выбрать
|
Станция пересадки
ISHIMВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 4м
|
Общее время в путиот 1дн 6ч 35м
|Выбрать
|
Станция пересадки
TOGUCHINВыбрать
|
Время пересадкиот 3ч 39м
|
Общее время в путиот 5ч 48м
|Выбрать
|
Станция пересадки
NAZIEVAEVSKAYAВыбрать
|
Время пересадкиот 2ч 6м
|
Общее время в путиот 1дн 4ч 8м
|Выбрать