Станция пересадки
MICHURINSK
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 6ч 34м
|
Станция пересадки
VORONEZ
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 10ч 37м
|
Станция пересадки
ROSSOSH
|
Время пересадкиот 1ч 2м
|
Общее время в путиот 16ч 53м
|
Станция пересадки
LISKI
|
Время пересадкиот 1ч 1м
|
Общее время в путиот 13ч 37м
|
Станция пересадки
ROSTOV
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 44м
|
Станция пересадки
GRYAZI
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 8ч 2м
|
Станция пересадки
RUZAEVKA
|
Время пересадкиот 1ч 3м
|
Общее время в путиот 11ч 51м
|
Станция пересадки
BOGOYAVLENSK
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 5ч 30м
|
Станция пересадки
KAMENSKAYA
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 23ч 34м
|
Станция пересадки
NOVOCHERKASSK
|
Время пересадкиот 1ч 5м
|
Общее время в путиот 1дн 3ч 28м
|
Станция пересадки
SHAHTNAYA
|
Время пересадкиот 1ч 9м
|
Общее время в путиот 1дн 2ч 19м
|
Станция пересадки
MILLEROVO
|
Время пересадкиот 1ч 13м
|
Общее время в путиот 21ч 49м
|
Станция пересадки
ST PETERSBURG
|
Время пересадкиот 1ч
|
Общее время в путиот 12ч 44м
