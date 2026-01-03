Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор
Не найдено ни одного поезда прямого сообщения. Выберите станцию пересадки

Станции пересадки Москва (Казанский вокзал) - МАГНИТОГОРСК ПАСС

Станция пересадки Время пересадки Общее время в пути
Станция пересадки
SARATOV
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 36м
Общее время в пути
от 1дн 16ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
HOSTA
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 37м
Общее время в пути
от 3дн 18ч 39м		 Выбрать
Станция пересадки
ADLER
Выбрать
Время пересадки
от 8ч 10м
Общее время в пути
от 3дн 19ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
LOOE
Выбрать
Время пересадки
от 10ч 35м
Общее время в пути
от 3дн 16ч 38м		 Выбрать
Станция пересадки
LAZAREVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 12ч 59м
Общее время в пути
от 3дн 14ч 32м		 Выбрать
Станция пересадки
SOCHI
Выбрать
Время пересадки
от 9ч 31м
Общее время в пути
от 3дн 17ч 43м		 Выбрать
Станция пересадки
TUAPSE
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 31м
Общее время в пути
от 3дн 12ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
VOLGOGRAD
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 52м
Общее время в пути
от 2дн 4ч 1м		 Выбрать
Станция пересадки
KRASNODAR
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 11м
Общее время в пути
от 3дн 1ч 56м		 Выбрать
Станция пересадки
URBAH
Выбрать
Время пересадки
от 13ч 58м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 22м		 Выбрать
Станция пересадки
CHAPAEVSK
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 48м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 52м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 11м		 Выбрать
Станция пересадки
EKATERINBURG
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 30м
Общее время в пути
от 1дн 11ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
TIHORETSKAYA
Выбрать
Время пересадки
от 1ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 15ч 2м		 Выбрать
Станция пересадки
ANISOVKA
Выбрать
Время пересадки
от 16ч 45м
Общее время в пути
от 1дн 17ч 50м		 Выбрать
Станция пересадки
SAMARA
Выбрать
Время пересадки
от 22ч
Общее время в пути
от 1дн 7ч 19м		 Выбрать
Станция пересадки
UFA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 4м
Общее время в пути
от 1дн 10ч 31м		 Выбрать
Станция пересадки
POHVISTNEVO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
NOVOOTRADNAYA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 26м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 9м		 Выбрать
Станция пересадки
BUGURUSLAN
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 22м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 13м		 Выбрать
Станция пересадки
PRIYUTOVO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 29м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 6м		 Выбрать
Станция пересадки
RAEVKA
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 23м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 12м		 Выбрать
Станция пересадки
ABDULINO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 43м
Общее время в пути
от 1дн 7ч 52м		 Выбрать
Станция пересадки
AKSAKOVO
Выбрать
Время пересадки
от 23ч 28м
Общее время в пути
от 1дн 8ч 7м		 Выбрать
Станция пересадки
TOBOLSK
Выбрать
Время пересадки
от 20ч 20м
Общее время в пути
от 2дн 10ч 45м		 Выбрать
Станция пересадки
DEMYANKA
Выбрать
Время пересадки
от 14ч 39м
Общее время в пути
от 2дн 16ч 26м		 Выбрать
Станция пересадки
SURGUT
Выбрать
Время пересадки
от 3ч 16м
Общее время в пути
от 3дн 3ч 49м		 Выбрать
Станция пересадки
PYT-YAH
Выбрать
Время пересадки
от 7ч 19м
Общее время в пути
от 2дн 23ч 46м		 Выбрать
Станция пересадки
GORYACHIY KLYUCH
Выбрать
Время пересадки
от 19ч 48м
Общее время в пути
от 3дн 13ч 22м		 Выбрать
