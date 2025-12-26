FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations YAYA - VYATSKIYE POLYANA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 36min
Total travel time
from 1d 12h 56min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 5h 11min
Total travel time
from 1d 15h 6min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 1h 9min
Total travel time
from 1d 12h 28min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Choose
Transfer time
from 8h 41min
Total travel time
from 1d 16h 47min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 7h 50min
Total travel time
from 1d 16h 50min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 8h 26min
Total travel time
from 1d 16h 46min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 10h 28min
Total travel time
from 1d 19h 15min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 5h 31min
Total travel time
from 2d 1min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 3h 25min
Total travel time
from 2d 2h 5min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 9h 8min
Total travel time
from 1d 16h		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 52min
Total travel time
from 1d 16h 51min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 2d 17h 24min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 4h 25min
Total travel time
from 2d 7h 54min		 Choose
Transfer station
INGASHSKAYA
Choose
Transfer time
from 21h 44min
Total travel time
from 2d 20h 40min		 Choose
Transfer station
ILANSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 17min
Total travel time
from 2d 19h 7min		 Choose
Transfer station
RESHOTIE
Choose
Transfer time
from 20h 25min
Total travel time
from 2d 21h 59min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 9h 2min
Total travel time
from 1d 16h 26min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 8h 38min
Total travel time
from 1d 16h 50min		 Choose
Transfer station
ISKITIM
Choose
Transfer time
from 2h 14min
Total travel time
from 1d 16h 45min		 Choose
Transfer station
IRKUTSK
Choose
Transfer time
from 14h 26min
Total travel time
from 3d 21h 24min		 Choose
Transfer station
TAYSHET
Choose
Transfer time
from 18h 19min
Total travel time
from 3d 5min		 Choose
Transfer station
ANGARSK
Choose
Transfer time
from 16h 21min
Total travel time
from 3d 19h 58min		 Choose
Transfer station
ZIMA
Choose
Transfer time
from 23h 50min
Total travel time
from 3d 12h 29min		 Choose
Transfer station
CHEREMHOVO
Choose
Transfer time
from 19h 12min
Total travel time
from 3d 17h 7min		 Choose
Transfer station
ZALARI
Choose
Transfer time
from 21h 13min
Total travel time
from 3d 15h 6min		 Choose
Transfer station
SLYUDYANKA
Choose
Transfer time
from 7h 41min
Total travel time
from 4d 4h 38min		 Choose
Transfer station
BAYKALSK
Choose
Transfer time
from 6h 10min
Total travel time
from 4d 6h 9min		 Choose
Transfer station
MIESOVAYA
Choose
Transfer time
from 1h 55min
Total travel time
from 4d 10h 24min		 Choose
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOE
Choose
Transfer time
from 17h 19min
Total travel time
from 3d 19h		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 12h 38min
Total travel time
from 2d 7h 12min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru