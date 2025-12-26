|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 14h 10min
|
Transfer station
EKATERINBURG
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 1d 13h 12min
|
Transfer station
TYUMEN
|
Transfer timefrom 3h 54min
|
Total travel timefrom 2d 1h 54min
|
Transfer station
OMSK
|
Transfer timefrom 2h 29min
|
Total travel timefrom 2d 17h 11min
|
Transfer station
ISHIM
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 2d 9h 49min
|
Transfer station
ARZAMAS GOROD
|
Transfer timefrom 4h 13min
|
Total travel timefrom 16h 47min
|
Transfer station
TATARSKAYA
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 2d 21h 48min
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOIE
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 2d 23h 25min
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 2d 13h 25min
|
Transfer station
NOVOSIBIRSK
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 3d 9h 28min
|
Transfer station
BARABINSK
|
Transfer timefrom 3h 26min
|
Total travel timefrom 3d 1h 43min
|
Transfer station
YURGA
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 3d 16h 4min
|
Transfer station
BOGDANOVICH
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 1d 19h 7min
|
Transfer station
KALACHINSKAYA
|
Transfer timefrom 6h 29min
|
Total travel timefrom 2d 19h 55min
|
Transfer station
CHANIE
|
Transfer timefrom 3h 9min
|
Total travel timefrom 2d 23h 18min
|
Transfer station
ST PETERSBURG
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 1d 4h 26min
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOIE
|
Transfer timefrom 11h 23min
|
Total travel timefrom 21h 49min
|
Transfer station
TALITSA
|
Transfer timefrom 9h 3min
|
Total travel timefrom 1d 23h 22min
|
Transfer station
KAMIESHLOV
|
Transfer timefrom 11h 8min
|
Total travel timefrom 1d 22h 10min
|
Transfer station
PERM
|
Transfer timefrom 7h 14min
|
Total travel timefrom 1d 9h 15min
|
Transfer station
OKULOVKA
|
Transfer timefrom 7h 55min
|
Total travel timefrom 1d 1h 53min
|
Transfer station
M VISHERA
|
Transfer timefrom 6h 18min
|
Total travel timefrom 1d 3h 27min
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOIE
|
Transfer timefrom 5h 24min
|
Total travel timefrom 1d 4h 22min
|
Transfer station
ULYANOVSK
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 1d 2h 57min
|
Transfer station
ANZHERSKAYA
|
Transfer timefrom 8h 4min
|
Total travel timefrom 3d 23h 34min
|
Transfer station
TAYGA
|
Transfer timefrom 9h 9min
|
Total travel timefrom 3d 22h 20min
|
Transfer station
VERESHCHAGINO
|
Transfer timefrom 10h 56min
|
Total travel timefrom 1d 6h 11min
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
|
Transfer timefrom 6h 14min
|
Total travel timefrom 2d 6h 59min
|
Transfer station
MASLYANSKAYA
|
Transfer timefrom 8h 38min
|
Total travel timefrom 2d 13h 45min
|
Transfer station
MARIINSK
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 4d 2h 55min
|
Transfer station
KARGAT
|
Transfer timefrom 15h 25min
|
Total travel timefrom 3d 9h 19min
|
Transfer station
NIZHNEUDINSK
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 5d 15h 6min
|
Transfer station
KUYTUN
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 5d 21h 2min
|
Transfer station
TULUN
|
Transfer timefrom 3h 46min
|
Total travel timefrom 5d 18h 47min
|
Transfer station
SARANSK
|
Transfer timefrom 6h 51min
|
Total travel timefrom 1d 14min
|
Transfer station
KEZ
|
Transfer timefrom 12h 56min
|
Total travel timefrom 1d 4h 11min
|
Transfer station
YALUTOROVSK
|
Transfer timefrom 16h 3min
|
Total travel timefrom 2d 6h 20min
|
Transfer station
GOLIESHMANOVA
|
Transfer timefrom 12h 23min
|
Total travel timefrom 2d 10h
|
Transfer station
BOGOTOL
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 4d 7h 52min
|
Transfer station
ZAOZIERNAYA
|
Transfer timefrom 22h 11min
|
Total travel timefrom 5d 22min
|
Transfer station
INGASHSKAYA
|
Transfer timefrom 16h 34min
|
Total travel timefrom 5d 5h 59min
|
Transfer station
ILANSKAYA
|
Transfer timefrom 18h 25min
|
Total travel timefrom 5d 4h 8min
|
Transfer station
ACHINSK
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 4d 9h 58min
|
Transfer station
UYAR
|
Transfer timefrom 23h 22min
|
Total travel timefrom 4d 23h 11min
|
Transfer station
RESHOTIE
|
Transfer timefrom 15h 13min
|
Total travel timefrom 5d 7h 20min
|
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
|
Transfer timefrom 19h 30min
|
Total travel timefrom 5d 3h 3min
|
Transfer station
BOLOTNAYA
|
Transfer timefrom 20h 27min
|
Total travel timefrom 3d 15h 10min
|
Transfer station
IRKUTSK
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 6d 9h 50min
|
Transfer station
TAYSHET
|
Transfer timefrom 13h 10min
|
Total travel timefrom 5d 9h 23min
|
Transfer station
ANGARSK
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 6d 8h 32min
|
Transfer station
ALZAMAY
|
Transfer timefrom 10h 26min
|
Total travel timefrom 5d 12h 7min
|
Transfer station
ZIMA
|
Transfer timefrom 10h 48min
|
Total travel timefrom 6d 52min
|
Transfer station
CHEREMHOVO
|
Transfer timefrom 5h 57min
|
Total travel timefrom 6d 5h 43min
|
Transfer station
ZALARI
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 6d 3h 34min
|
Transfer station
ULAN-UDEI
|
Transfer timefrom 20h 29min
|
Total travel timefrom 7d 2h 4min
|
Transfer station
TIMLYUY
|
Transfer timefrom 23h 43min
|
Total travel timefrom 6d 22h 50min
|
Transfer station
SELENGA
|
Transfer timefrom 23h 1min
|
Total travel timefrom 6d 23h 32min
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOIE
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 6d 7h 36min
|
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
|
Transfer timefrom 5h 43min
|
Total travel timefrom 16h 22min
|
Transfer station
KRASNIEY UZEL
|
Transfer timefrom 8h 42min
|
Total travel timefrom 22h 23min
|
Transfer station
FALENKI
|
Transfer timefrom 13h 47min
|
Total travel timefrom 1d 3h 28min
|
Transfer station
BALEZINO
|
Transfer timefrom 14h 26min
|
Total travel timefrom 1d 2h 49min
|
Transfer station
GLAZOV
|
Transfer timefrom 13h 54min
|
Total travel timefrom 1d 3h 21min
|
Transfer station
KIROV
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 1d 3h 30min
