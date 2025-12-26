FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations YAROSLAVL - KAZAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 22min
Total travel time
from 14h 10min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 2h 5min
Total travel time
from 1d 13h 12min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 3h 54min
Total travel time
from 2d 1h 54min		 Choose
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 2h 29min
Total travel time
from 2d 17h 11min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Choose
Transfer time
from 1h 21min
Total travel time
from 2d 9h 49min		 Choose
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Choose
Transfer time
from 4h 13min
Total travel time
from 16h 47min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 27min
Total travel time
from 2d 21h 48min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 2h 41min
Total travel time
from 2d 23h 25min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 11min
Total travel time
from 2d 13h 25min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 2h 1min
Total travel time
from 3d 9h 28min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 26min
Total travel time
from 3d 1h 43min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 3h 6min
Total travel time
from 3d 16h 4min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 7h 20min
Total travel time
from 1d 19h 7min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 29min
Total travel time
from 2d 19h 55min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 3h 9min
Total travel time
from 2d 23h 18min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 2h 47min
Total travel time
from 1d 4h 26min		 Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 11h 23min
Total travel time
from 21h 49min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 9h 3min
Total travel time
from 1d 23h 22min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 11h 8min
Total travel time
from 1d 22h 10min		 Choose
Transfer station
PERM
Choose
Transfer time
from 7h 14min
Total travel time
from 1d 9h 15min		 Choose
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 7h 55min
Total travel time
from 1d 1h 53min		 Choose
Transfer station
M VISHERA
Choose
Transfer time
from 6h 18min
Total travel time
from 1d 3h 27min		 Choose
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 5h 24min
Total travel time
from 1d 4h 22min		 Choose
Transfer station
ULYANOVSK
Choose
Transfer time
from 1h 44min
Total travel time
from 1d 2h 57min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Choose
Transfer time
from 8h 4min
Total travel time
from 3d 23h 34min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 9h 9min
Total travel time
from 3d 22h 20min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Choose
Transfer time
from 10h 56min
Total travel time
from 1d 6h 11min		 Choose
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 14min
Total travel time
from 2d 6h 59min		 Choose
Transfer station
MASLYANSKAYA
Choose
Transfer time
from 8h 38min
Total travel time
from 2d 13h 45min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 4d 2h 55min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 15h 25min
Total travel time
from 3d 9h 19min		 Choose
Transfer station
NIZHNEUDINSK
Choose
Transfer time
from 7h 27min
Total travel time
from 5d 15h 6min		 Choose
Transfer station
KUYTUN
Choose
Transfer time
from 1h 31min
Total travel time
from 5d 21h 2min		 Choose
Transfer station
TULUN
Choose
Transfer time
from 3h 46min
Total travel time
from 5d 18h 47min		 Choose
Transfer station
SARANSK
Choose
Transfer time
from 6h 51min
Total travel time
from 1d 14min		 Choose
Transfer station
KEZ
Choose
Transfer time
from 12h 56min
Total travel time
from 1d 4h 11min		 Choose
Transfer station
YALUTOROVSK
Choose
Transfer time
from 16h 3min
Total travel time
from 2d 6h 20min		 Choose
Transfer station
GOLIESHMANOVO
Choose
Transfer time
from 12h 23min
Total travel time
from 2d 10h		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 5h 31min
Total travel time
from 4d 7h 52min		 Choose
Transfer station
ZAOZERNAYA
Choose
Transfer time
from 22h 11min
Total travel time
from 5d 22min		 Choose
Transfer station
INGASHSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 34min
Total travel time
from 5d 5h 59min		 Choose
Transfer station
ILANSKAYA
Choose
Transfer time
from 18h 25min
Total travel time
from 5d 4h 8min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 3h 25min
Total travel time
from 4d 9h 58min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 23h 22min
Total travel time
from 4d 23h 11min		 Choose
Transfer station
RESHOTIE
Choose
Transfer time
from 15h 13min
Total travel time
from 5d 7h 20min		 Choose
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Choose
Transfer time
from 19h 30min
Total travel time
from 5d 3h 3min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 20h 27min
Total travel time
from 3d 15h 10min		 Choose
Transfer station
IRKUTSK
Choose
Transfer time
from 1h 21min
Total travel time
from 6d 9h 50min		 Choose
Transfer station
TAYSHET
Choose
Transfer time
from 13h 10min
Total travel time
from 5d 9h 23min		 Choose
Transfer station
ANGARSK
Choose
Transfer time
from 3h 8min
Total travel time
from 6d 8h 32min		 Choose
Transfer station
ALZAMAY
Choose
Transfer time
from 10h 26min
Total travel time
from 5d 12h 7min		 Choose
Transfer station
ZIMA
Choose
Transfer time
from 10h 48min
Total travel time
from 6d 52min		 Choose
Transfer station
CHEREMHOVO
Choose
Transfer time
from 5h 57min
Total travel time
from 6d 5h 43min		 Choose
Transfer station
ZALARI
Choose
Transfer time
from 8h 6min
Total travel time
from 6d 3h 34min		 Choose
Transfer station
ULAN-UDEI
Choose
Transfer time
from 20h 29min
Total travel time
from 7d 2h 4min		 Choose
Transfer station
TIMLYUY
Choose
Transfer time
from 23h 43min
Total travel time
from 6d 22h 50min		 Choose
Transfer station
SELENGA
Choose
Transfer time
from 23h 1min
Total travel time
from 6d 23h 32min		 Choose
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOE
Choose
Transfer time
from 4h 4min
Total travel time
from 6d 7h 36min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 5h 43min
Total travel time
from 16h 22min		 Choose
Transfer station
KRASNIEY UZEL
Choose
Transfer time
from 8h 42min
Total travel time
from 22h 23min		 Choose
Transfer station
FALENKI
Choose
Transfer time
from 13h 47min
Total travel time
from 1d 3h 28min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 14h 26min
Total travel time
from 1d 2h 49min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 13h 54min
Total travel time
from 1d 3h 21min		 Choose
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 13h 45min
Total travel time
from 1d 3h 30min		 Choose
