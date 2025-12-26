|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 6h 37min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
NEREHTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 2h 2min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 23h 47min
|Choose
|
Transfer station
UDOMLYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 8min
|
Total travel timefrom 13h 10min
|Choose
|
Transfer station
BEZHETSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 10h 25min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 15h 15min
|Choose
|
Transfer station
VOLGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
RYBINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 31min
|
Total travel timefrom 4h 58min
|Choose
|
Transfer station
SHUYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 5h 3min
|Choose
|
Transfer station
SERGIEV POSADChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
SONKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 3min
|
Total travel timefrom 20h 3min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 21h 40min
|Choose