|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 6h 8min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 17h 25min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 17h 28min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 18h 22min
|Choose
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 18h 8min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 17h 11min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 13h 38min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 17h 59min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 17h 53min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 24min
|
Total travel timefrom 2d 6h 45min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 18h 13min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 17h 22min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 22h 59min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 2d 53min
|Choose