|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 20h 31min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 1d 4h 23min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 20h 56min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 14h 38min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 6h 7min
|
Total travel timefrom 1d 11h 56min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 57min
|
Total travel timefrom 2d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 1d 9h 43min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 23h 35min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 1d 23h 20min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 10min
|
Total travel timefrom 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 43min
|
Total travel timefrom 23h 33min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 1d 8h 2min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 7h 46min
|
Total travel timefrom 2d 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 2d 6h 42min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 12h 45min
|
Total travel timefrom 1d 7h 48min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 38min
|
Total travel timefrom 1d 10h 57min
|Choose
|
Transfer station
MARIINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 2d 13h 13min
|Choose
|
Transfer station
TYAZHINChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 2d 16h 13min
|Choose
|
Transfer station
BOGOTOLChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 2d 18h 28min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 1d 18h 36min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 13h 14min
|
Total travel timefrom 1d 22h 46min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 1min
|
Total travel timefrom 2d 5h 37min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 33min
|
Total travel timefrom 2d 10h 26min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 11h 45min
|
Total travel timefrom 2d 9h 14min
|Choose
|
Transfer station
TUGULIEMChoose
|
Transfer timefrom 11h 10min
|
Total travel timefrom 23h 42min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 3d 4h
|Choose
|
Transfer station
KOZULKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 41min
|
Total travel timefrom 2d 23h 34min
|Choose
|
Transfer station
ACHINSKChoose
|
Transfer timefrom 15h 28min
|
Total travel timefrom 2d 20h 47min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 9h 33min
|
Total travel timefrom 1d 11h 26min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h 27min
|
Total travel timefrom 1d 19h 16min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 20h 36min
|
Total travel timefrom 2d 4h 9min
|Choose