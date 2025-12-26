|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 22h 18min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 20h 19min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 3h 23min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 1d 3h 26min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 1d 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 8h 44min
|
Total travel timefrom 1d 11h 1min
|Choose
|
Transfer station
TUGULIEMChoose
|
Transfer timefrom 22h 28min
|
Total travel timefrom 20h 42min
|Choose
|
Transfer station
SLAVGORODChoose
|
Transfer timefrom 14h 16min
|
Total travel timefrom 2d 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
TABUNIEChoose
|
Transfer timefrom 12h 44min
|
Total travel timefrom 2d 6h 42min
|Choose
|
Transfer station
KARASUKChoose
|
Transfer timefrom 18h 18min
|
Total travel timefrom 2d 1h 8min
|Choose
|
Transfer station
NOVOBLAGOVESHCHENKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 4min
|
Total travel timefrom 2d 13h 22min
|Choose
|
Transfer station
KORCHINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 2d 17h 40min
|Choose
|
Transfer station
LENKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 2d 15h
|Choose
|
Transfer station
KULUNDAChoose
|
Transfer timefrom 11h 31min
|
Total travel timefrom 2d 7h 55min
|Choose