|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 3h 17min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 1d 9h 3min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 16h 29min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 1d 2h 18min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 3h 3min
|
Total travel timefrom 1d 12h 12min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 1d 3h 26min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 1d 14h 37min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 10h 49min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 1d 4h 42min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 1d 3h 39min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 1d 19h 52min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 1d 13h 19min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 7h 19min
|
Total travel timefrom 1d 11h 16min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 1d 8h 48min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 31min
|
Total travel timefrom 1d 6h 46min
|Choose