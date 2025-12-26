|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 1h 31min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 14h 50min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 16h 48min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 20h 38min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 15h 50min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 2d 2h 49min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 2d 7h 41min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 2d 4h 29min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 2d 6h 50min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 2d 8h 8min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 1d 21h 4min
|Choose