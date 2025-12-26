FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations VORONEZ - UREN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 14h 40min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 1h 31min
Total travel time
from 1d 20h 31min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 3h 49min
Total travel time
from 1d 18h 12min		 Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Choose
Transfer time
from 2h 36min
Total travel time
from 1d 19h 23min		 Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Choose
Transfer time
from 5h 14min
Total travel time
from 1d 14h 16min		 Choose
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 12h 40min
Total travel time
from 1d 6h 30min		 Choose
Transfer station
MILLEROVO
Choose
Transfer time
from 10h 22min
Total travel time
from 1d 12h 32min		 Choose
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 3h 41min
Total travel time
from 1d 15h 58min		 Choose
Transfer station
SULIN
Choose
Transfer time
from 5h 47min
Total travel time
from 1d 18h 13min		 Choose
Transfer station
ZVEREVO
Choose
Transfer time
from 5h 26min
Total travel time
from 1d 18h 1min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 12h 5min
Total travel time
from 1d 11h 9min		 Choose
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 16h 23min
Total travel time
from 1d 2h 51min		 Choose
Transfer station
TVER
Choose
Transfer time
from 12h 51min
Total travel time
from 21h 32min		 Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 8h 23min
Total travel time
from 1d 46min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 1h 30min
Total travel time
from 1d 7h 40min		 Choose
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Choose
Transfer time
from 9h 59min
Total travel time
from 1d 1h 2min		 Choose
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 5h 58min
Total travel time
from 1d 4h 16min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 10h 45min
Total travel time
from 17h 41min		 Choose
Transfer station
KUSHCHEVKA
Choose
Transfer time
from 3h 41min
Total travel time
from 2d 3h		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 2d 5h 53min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 13h 58min
Total travel time
from 17h 51min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 13h 34min
Total travel time
from 18h 16min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 2d 7h 45min		 Choose
Transfer station
EVDAKOVO
Choose
Transfer time
from 18h 45min
Total travel time
from 1d 4h 42min		 Choose
Transfer station
SERDOBSK
Choose
Transfer time
from 23h 14min
Total travel time
from 1d 1h 23min		 Choose
Transfer station
KOLIESHLEY
Choose
Transfer time
from 23h 14min
Total travel time
from 1d 1h 23min		 Choose
Transfer station
RTISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 23h 31min
Total travel time
from 1d 1h 6min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 23h 48min
Total travel time
from 1d 49min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 20min
Total travel time
from 2d 14h 1min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 23h 31min
Total travel time
from 4d 3h 42min		 Choose
Transfer station
VYAZNIKI
Choose
Transfer time
from 21h 34min
Total travel time
from 18h 14min		 Choose
Transfer station
DZERZHINSK
Choose
Transfer time
from 21h 32min
Total travel time
from 18h 16min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 19h 9min
Total travel time
from 3d 6h 5min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 21h 13min
Total travel time
from 3d 4h 1min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 7min
Total travel time
from 3d 2h 7min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 20h 2min
Total travel time
from 3d 5h 12min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 18h 42min
Total travel time
from 3d 6h 32min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 3h 21min
Total travel time
from 2d 13h 1min		 Choose
