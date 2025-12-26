|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 12h 51min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 3h 16min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 23min
|
Total travel timefrom 4d 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 13h
|
Total travel timefrom 17h 21min
|Choose
|
Transfer station
VOLOGDAChoose
|
Transfer timefrom 16h 18min
|
Total travel timefrom 19h 54min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 13h 28min
|
Total travel timefrom 16h 59min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 3d 23h 26min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 3d 14h 40min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 3d 21h 2min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 14min
|
Total travel timefrom 3d 19h 23min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 12h 28min
|
Total travel timefrom 18h 11min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 12h 40min
|
Total travel timefrom 4d 3h 33min
|Choose
|
Transfer station
OBChoose
|
Transfer timefrom 17h 31min
|
Total travel timefrom 4d 9h 16min
|Choose
|
Transfer station
UBINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 45min
|
Total travel timefrom 4d 2h 28min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 29min
|
Total travel timefrom 4d 4h 44min
|Choose