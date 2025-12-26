FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations VORKUTA - OMSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 3h 37min
Total travel time
from 3d 6h 33min
Transfer station
YAROSLAVL
Choose
Transfer time
from 5h 36min
Total travel time
from 3d 3h 23min
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIY
Choose
Transfer time
from 3h 1min
Total travel time
from 3d 5h 37min
Transfer station
KIROV
Choose
Transfer time
from 8h 50min
Total travel time
from 2d 9h 55min
Transfer station
ALEKSANDROV
Choose
Transfer time
from 7h 35min
Total travel time
from 3d 8h 10min
Transfer station
DANILOV
Choose
Transfer time
from 8h 53min
Total travel time
from 3d 3min
Transfer station
SERDOBSK
Choose
Transfer time
from 7h 5min
Total travel time
from 3d 22h 48min
Transfer station
KOLIESHLEY
Choose
Transfer time
from 8h 19min
Total travel time
from 3d 21h 34min
Transfer station
RTISHCHEVO
Choose
Transfer time
from 5h 23min
Total travel time
from 4d 30min
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 12h 10min
Total travel time
from 3d 17h 43min
Transfer station
KOTELNICH
Choose
Transfer time
from 4h 45min
Total travel time
from 2d 15h 40min
Transfer station
VOLOGDA
Choose
Transfer time
from 17h 14min
Total travel time
from 2d 20h 37min
Transfer station
ARKADAK
Choose
Transfer time
from 2h 53min
Total travel time
from 4d 3h
Transfer station
OTRADO-KUBANSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 22min
Total travel time
from 5d 20h 51min
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 12min
Total travel time
from 5d 17h 53min
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 8h 2min
Total travel time
from 5d 17h 47min
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 2h 17min
Total travel time
from 5d 21h 55min
Transfer station
SUDA
Choose
Transfer time
from 11h 45min
Total travel time
from 3d 4h 59min
Transfer station
TIHVIN
Choose
Transfer time
from 2h 7min
Total travel time
from 3d 14h 37min
Transfer station
BABAEVO
Choose
Transfer time
from 8h 30min
Total travel time
from 3d 8h 14min
Transfer station
SHEKSNA
Choose
Transfer time
from 15h 6min
Total travel time
from 3d 1h 38min
Transfer station
CHEREPOVETS
Choose
Transfer time
from 13h 40min
Total travel time
from 3d 3h 4min
Transfer station
TALOVAYA
Choose
Transfer time
from 2h 10min
Total travel time
from 4d 13h 37min
Transfer station
POVORINO
Choose
Transfer time
from 6h 36min
Total travel time
from 4d 9h 11min
Transfer station
NOVOHOPERSK
Choose
Transfer time
from 4h 10min
Total travel time
from 4d 11h 37min
Transfer station
BALASHOV
Choose
Transfer time
from 10h 42min
Total travel time
from 4d 5h 5min
Transfer station
SARANSK
Choose
Transfer time
from 18h 43min
Total travel time
from 3d 11h 10min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 19h 41min
Total travel time
from 2d 23h 21min
Transfer station
KRASNIEY UZEL
Choose
Transfer time
from 21h 18min
Total travel time
from 3d 8h 35min
Transfer station
ARZAMAS GOROD
Choose
Transfer time
from 17h 23min
Total travel time
from 3d 3h 28min
Transfer station
UREN
Choose
Transfer time
from 23h 54min
Total travel time
from 2d 19h 8min
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 14h 57min
Total travel time
from 5d 14h 56min
Transfer station
KUSHCHEVKA
Choose
Transfer time
from 11h 1min
Total travel time
from 5d 18h 52min
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 12h 2min
Total travel time
from 6d 16h 22min
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 14h 8min
Total travel time
from 6d 14h 16min
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 10min
Total travel time
from 6d 12h 14min
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 12h 58min
Total travel time
from 6d 15h 26min
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 19h 4min
Total travel time
from 6d 9h 20min
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 11h 35min
Total travel time
from 6d 16h 49min
Transfer station
ZVEREVO
Choose
Transfer time
from 21h 22min
Total travel time
from 5d 8h 31min
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 19h 34min
Total travel time
from 5d 10h 19min
Transfer station
KAMENSKAYA
Choose
Transfer time
from 23h 40min
Total travel time
from 5d 6h 13min
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 22h 43min
Total travel time
from 5d 7h 10min
