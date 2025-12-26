|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 17h 53min
|Choose
|
Transfer station
VOLHOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 2min
|
Total travel timefrom 1d 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 5h 55min
|
Total travel timefrom 1d 19h 7min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 3h 43min
|
Total travel timefrom 1d 15h 56min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 1d 14h 2min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 1d 11h 12min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 10min
|
Total travel timefrom 1d 11h 20min
|Choose
|
Transfer station
KONOSHAChoose
|
Transfer timefrom 14h 11min
|
Total travel timefrom 1d 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZOVETSChoose
|
Transfer timefrom 12h 20min
|
Total travel timefrom 1d 8h 22min
|Choose
|
Transfer station
ERTSEVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 8min
|
Total travel timefrom 1d 6h 9min
|Choose
|
Transfer station
YAVENGAChoose
|
Transfer timefrom 14h 6min
|
Total travel timefrom 1d 6h 11min
|Choose
|
Transfer station
VOZHEGAChoose
|
Transfer timefrom 14h 6min
|
Total travel timefrom 1d 6h 11min
|Choose
|
Transfer station
HAROVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 59min
|
Total travel timefrom 1d 6h 18min
|Choose
|
Transfer station
SUHONAChoose
|
Transfer timefrom 13h 54min
|
Total travel timefrom 1d 6h 22min
|Choose