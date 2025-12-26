|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 59min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 1d 18h 12min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 47min
|
Total travel timefrom 3d 10h 32min
|Choose
|
Transfer station
SMOLENSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 49min
|
Total travel timefrom 2d 22h 53min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 22h 31min
|
Total travel timefrom 3d 4h 21min
|Choose