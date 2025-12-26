|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 6h 10min
|
Total travel timefrom 1d 18min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 1d 10h 50min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 54min
|
Total travel timefrom 3d 36min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 17h 1min
|
Total travel timefrom 1d 8h 12min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 17h 4min
|
Total travel timefrom 1d 8h 9min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 8h 18min
|
Total travel timefrom 1d 9h 48min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 16h 40min
|
Total travel timefrom 1d 8h 33min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 21min
|
Total travel timefrom 3d 12h 45min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 17h 8min
|
Total travel timefrom 1d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 16h 13min
|
Total travel timefrom 1d 10h 25min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 21h 23min
|
Total travel timefrom 2d 16h 3min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 18h 55min
|
Total travel timefrom 3d 9h 4min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 3d 7h
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 17h 19min
|
Total travel timefrom 2d 20h 7min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 23h 2min
|
Total travel timefrom 4d 19h 1min
|Choose