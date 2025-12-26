|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 22h 35min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 7min
|
Total travel timefrom 1d 15h 3min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 49min
|
Total travel timefrom 1d 8h 8min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 23h 13min
|Choose
|
Transfer station
PROLETARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 1d 14h 12min
|Choose
|
Transfer station
REMONTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h
|
Total travel timefrom 1d 9h 52min
|Choose
|
Transfer station
ZIMOVNIKIChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 1d 11h 9min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 1d 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
SAREPTAChoose
|
Transfer timefrom 2h 15min
|
Total travel timefrom 1d 3h 8min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 7min
|
Total travel timefrom 1d 6min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 6h 8min
|
Total travel timefrom 1d 5min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 42min
|
Total travel timefrom 1d 31min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 6h 5min
|
Total travel timefrom 1d 8min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 6h 1min
|
Total travel timefrom 1d 12min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 2d 16h 59min
|Choose