FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations VOLGOGRAD - TULA

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 40min
Total travel time
from 19h 44min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 44min
Total travel time
from 1d 7h 24min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 7h 55min
Total travel time
from 1d 16h 4min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 1h 1min
Total travel time
from 2d 6h 17min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 1h 46min
Total travel time
from 2d 4h 7min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 38min
Total travel time
from 2d 2h 22min		 Choose
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Choose
Transfer time
from 3h 27min
Total travel time
from 1d 19h 53min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 2d 49min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 2d 5h 18min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 1h 41min
Total travel time
from 2d 6h 44min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 2h 55min
Total travel time
from 1d 8h 11min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 1h 55min
Total travel time
from 1d 20h 39min		 Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 10h 13min
Total travel time
from 1d 12h 7min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 28min
Total travel time
from 1d 10h 45min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Choose
Transfer time
from 1h 13min
Total travel time
from 1d 19h 10min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Choose
Transfer time
from 2h 58min
Total travel time
from 1d 16h 8min		 Choose
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Choose
Transfer time
from 11h 42min
Total travel time
from 1d 11h 19min		 Choose
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 8h 32min
Total travel time
from 1d 13h 39min		 Choose
Transfer station
M VISHERA
Choose
Transfer time
from 5h 22min
Total travel time
from 1d 16h 12min		 Choose
Transfer station
TVER
Choose
Transfer time
from 14h 32min
Total travel time
from 1d 8h 33min		 Choose
Transfer station
KORENOVSK
Choose
Transfer time
from 10h 41min
Total travel time
from 1d 16h 58min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 5h 22min
Total travel time
from 1d 13h 51min		 Choose
Transfer station
EFREMOV
Choose
Transfer time
from 12h 21min
Total travel time
from 19h 53min		 Choose
Transfer station
UZLOVAYA
Choose
Transfer time
from 12h 8min
Total travel time
from 20h 6min		 Choose
Transfer station
DINSKAYA
Choose
Transfer time
from 9h 27min
Total travel time
from 1d 19h 1min		 Choose
Transfer station
VQSELKI
Choose
Transfer time
from 11h 36min
Total travel time
from 1d 16h 52min		 Choose
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 8h 17min
Total travel time
from 1d 17h 15min		 Choose
Transfer station
LIPETSK
Choose
Transfer time
from 13h 29min
Total travel time
from 18h 45min		 Choose
Transfer station
YELETS
Choose
Transfer time
from 13h 20min
Total travel time
from 18h 54min		 Choose
Transfer station
KISLOVODSK
Choose
Transfer time
from 3h 4min
Total travel time
from 2d 16min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Choose
Transfer time
from 4h 57min
Total travel time
from 1d 22h 18min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Choose
Transfer time
from 4h 11min
Total travel time
from 1d 23h 6min		 Choose
Transfer station
VOLGODONSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 38min
Total travel time
from 1d 5h 43min		 Choose
Transfer station
MOROZOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 9h 23min
Total travel time
from 1d 58min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru