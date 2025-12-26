|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 2d 3h 12min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 1d 5h 34min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 2d 14h 19min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 2d 12h 22min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 1h 29min
|
Total travel timefrom 1d 23h 13min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 2d 11h 12min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 1d 7h 37min
|Choose
|
Transfer station
PROLETARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 2d 8h 13min
|Choose
|
Transfer station
SALSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 21min
|
Total travel timefrom 2d 9h 8min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 14h 9min
|
Total travel timefrom 1d 15h 19min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 4d 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 7h 6min
|
Total travel timefrom 4d 1h 55min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 57min
|
Total travel timefrom 4d 4h 12min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 1d 19h 53min
|Choose