No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations VOLGOGRAD - BALAKOVO

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 4h 35min
Total travel time
from 10h 13min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 11h 1min		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Choose
Transfer time
from 11h 51min
Total travel time
from 12h 28min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 1h 25min
Total travel time
from 1d 2h 45min		 Choose
Transfer station
KOTELNIKOVO
Choose
Transfer time
from 8h 58min
Total travel time
from 19h 59min		 Choose
Transfer station
PROLETARSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 47min
Total travel time
from 1d 1h 48min		 Choose
Transfer station
REMONTNAYA
Choose
Transfer time
from 7h 24min
Total travel time
from 21h 28min		 Choose
Transfer station
ZIMOVNIKI
Choose
Transfer time
from 6h 6min
Total travel time
from 22h 40min		 Choose
Transfer station
SAREPTA
Choose
Transfer time
from 14h 6min
Total travel time
from 15h 8min		 Choose
Transfer station
ZHUTOVO
Choose
Transfer time
from 10h 44min
Total travel time
from 18h 15min		 Choose
Transfer station
KUBERLE
Choose
Transfer time
from 5h 1min
Total travel time
from 1d 14min		 Choose
Transfer station
BELOGLINSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 36min
Total travel time
from 1d 6h 29min		 Choose
Transfer station
UZUNOVO
Choose
Transfer time
from 6h 5min
Total travel time
from 1d 8h 30min		 Choose
Transfer station
MICHURINSK
Choose
Transfer time
from 15h 53min
Total travel time
from 1d 15min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 22h 5min
Total travel time
from 1d 16h 22min		 Choose
Frequently asked questions
LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

