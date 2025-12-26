|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 11h 49min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1d 14h 15min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 16h 34min
|
Total travel timefrom 1d 29min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 9h 52min
|
Total travel timefrom 2d 4h 57min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 2d 23h 39min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 15h 32min
|
Total travel timefrom 2d 13h 17min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 35min
|
Total travel timefrom 2d 21h 14min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 7min
|
Total travel timefrom 2d 16h 42min
|Choose