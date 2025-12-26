|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 2d 9h 16min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 12h 17min
|
Total travel timefrom 2d 2h 53min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 6h 44min
|
Total travel timefrom 2d 2h 36min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 1d 19h 50min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 10h 6min
|
Total travel timefrom 1d 21h 46min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 10h 2min
|
Total travel timefrom 1d 21h 40min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 9h 41min
|
Total travel timefrom 1d 21h 59min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 1d 22h 12min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 48min
|
Total travel timefrom 1d 21h 53min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 55min
|
Total travel timefrom 1d 21h 45min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 9h 32min
|
Total travel timefrom 1d 22h 6min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 9h 40min
|
Total travel timefrom 1d 21h 57min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 38min
|
Total travel timefrom 1d 22h
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 3d 13min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 1d 19h 41min
|Choose