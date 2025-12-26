|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 19min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 1d 6h 32min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 1d 3h 14min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 1d 3h 56min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 2h 20min
|
Total travel timefrom 1d 3h 12min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 8h 10min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 1d 15h 36min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 1d 8h 50min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 1d 8h 44min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 1d 11h 31min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 1d 2h 37min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 47min
|
Total travel timefrom 1d 1h 43min
|Choose