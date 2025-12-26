|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 12h 54min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 11h 16min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 1d 22h 55min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 9h 53min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 12h 1min
|
Total travel timefrom 9h 4min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 2d 21h 54min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 2d 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 1d 22h 6min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 8h 34min
|
Total travel timefrom 3d 1h 33min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 45min
|
Total travel timefrom 2d 13h 45min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 41min
|
Total travel timefrom 2d 16h 48min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 3d 4h 42min
|Choose