|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 1h 1min
Total travel time from 16h 39min
Transfer station
LISKI
Transfer time from 2h 18min
Total travel time from 19h 41min
Transfer station
ROSSOSH
Transfer time from 2h 13min
Total travel time from 20h 24min
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Transfer time from 1h 7min
Total travel time from 1d 5h 6min
Transfer station
VORONEZ
Transfer time from 2h 20min
Total travel time from 19h 37min
Transfer station
KAMENSKAYA
Transfer time from 1h 49min
Total travel time from 22h 4min
Transfer station
MICHURINSK
Transfer time from 1h 28min
Total travel time from 18h 12min
Transfer station
GRYAZI
Transfer time from 1h 56min
Total travel time from 19h 6min
Transfer station
SHAHTNAYA
Transfer time from 2h 45min
Total travel time from 22h 46min
Transfer station
MILLEROVO
Transfer time from 2h 19min
Total travel time from 21h 58min
Transfer station
RYAZAN
Transfer time from 2h 42min
Total travel time from 17h 56min
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Transfer time from 2h 33min
Total travel time from 23h 8min
