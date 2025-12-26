|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOOREChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 8h 22min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 9h 11min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 5h 21min
|Choose
|
Transfer station
SHUMERLYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 7h 5min
|Choose
|
Transfer station
NAVASHINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 14h 5min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 12h 47min
|Choose
|
Transfer station
VURNARIEChoose
|
Transfer timefrom 11h 59min
|
Total travel timefrom 8h 10min
|Choose
|
Transfer station
PILNAChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
MUHTOLOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 2h 48min
|Choose
|
Transfer station
URMARIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 17min
|
Total travel timefrom 11h 15min
|Choose
|
Transfer station
NECHAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 3h 44min
|Choose
|
Transfer station
BOBIELSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 3h 27min
|Choose