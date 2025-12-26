|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time from 2h 50min
Total travel time from 1d 11h 20min

Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time from 3h 15min
Total travel time from 2d 2h 7min

Transfer station
BARABINSK
Transfer time from 1h 39min
Total travel time from 1d 21h 23min

Transfer station
OMSK
Transfer time from 1h 56min
Total travel time from 2d 5h 54min

Transfer station
OZERO-KARACHINSKOЕ
Transfer time from 5h 4min
Total travel time from 2d 20min

Transfer station
YURGA
Transfer time from 5h 43min
Total travel time from 1d 9h 56min

Transfer station
BALEZINO
Transfer time from 1h 32min
Total travel time from 4d 2h 50min

Transfer station
PERM
Transfer time from 9h 35min
Total travel time from 3d 18h 59min

Transfer station
GLAZOV
Transfer time from 3h 17min
Total travel time from 4d 4h 52min

Transfer station
MOSCOW
Transfer time from 5h 13min
Total travel time from 5d 20h 32min

Transfer station
TAYGA
Transfer time from 5h 34min
Total travel time from 1d 10h 24min

Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 16h 28min
Total travel time from 3d 7h 33min

Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time from 1h 44min
Total travel time from 2d 8h 40min

Transfer station
KIROV
Transfer time from 2h 30min
Total travel time from 4d 10h 36min

Transfer station
KUNGUR
Transfer time from 12h 44min
Total travel time from 3d 17h

Transfer station
OB
Transfer time from 16h 12min
Total travel time from 1d 19h 48min

Transfer station
CHANIE
Transfer time from 5h 42min
Total travel time from 2d 5h 51min

Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time from 1h 47min
Total travel time from 2d 15h 24min

Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time from 19h 55min
Total travel time from 5d 20h 43min

Transfer station
YASHKINO
Transfer time from 8h 42min
Total travel time from 1d 10h 56min

Transfer station
VERESHCHAGINO
Transfer time from 10h 38min
Total travel time from 4d 6h 33min

Transfer station
ISHIM
Transfer time from 2h 32min
Total travel time from 3d 1h 33min

Transfer station
ABAKAN
Transfer time from 1h 34min
Total travel time from 1d 8h 43min

Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time from 7h 13min
Total travel time from 1d 14h 8min
