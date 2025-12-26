FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations USOLE-SIBIRSKOE - NOVOKUZNETSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 2h 50min
Total travel time
from 1d 11h 20min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 3h 15min
Total travel time
from 2d 2h 7min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 1h 39min
Total travel time
from 1d 21h 23min		 Choose
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 1h 56min
Total travel time
from 2d 5h 54min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 5h 4min
Total travel time
from 2d 20min		 Choose
Transfer station
YURGA
Transfer time
from 5h 43min
Total travel time
from 1d 9h 56min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Transfer time
from 1h 32min
Total travel time
from 4d 2h 50min		 Choose
Transfer station
PERM
Transfer time
from 9h 35min
Total travel time
from 3d 18h 59min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Transfer time
from 3h 17min
Total travel time
from 4d 4h 52min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 5h 13min
Total travel time
from 5d 20h 32min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Transfer time
from 5h 34min
Total travel time
from 1d 10h 24min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 16h 28min
Total travel time
from 3d 7h 33min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 1h 44min
Total travel time
from 2d 8h 40min		 Choose
Transfer station
KIROV
Transfer time
from 2h 30min
Total travel time
from 4d 10h 36min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Transfer time
from 12h 44min
Total travel time
from 3d 17h		 Choose
Transfer station
OB
Transfer time
from 16h 12min
Total travel time
from 1d 19h 48min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Transfer time
from 5h 42min
Total travel time
from 2d 5h 51min		 Choose
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time
from 1h 47min
Total travel time
from 2d 15h 24min		 Choose
Transfer station
YAROSLAVL
Transfer time
from 19h 55min
Total travel time
from 5d 20h 43min		 Choose
Transfer station
YASHKINO
Transfer time
from 8h 42min
Total travel time
from 1d 10h 56min		 Choose
Transfer station
VERESHCHAGINO
Transfer time
from 10h 38min
Total travel time
from 4d 6h 33min		 Choose
Transfer station
ISHIM
Transfer time
from 2h 32min
Total travel time
from 3d 1h 33min		 Choose
Transfer station
ABAKAN
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 1d 8h 43min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time
from 7h 13min
Total travel time
from 1d 14h 8min		 Choose
