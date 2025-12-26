|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 1d 20h 4min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 1h 10min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 23h 58min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 5h 12min
|
Total travel timefrom 1d 1h 39min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 1d 2h 28min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 4h 59min
|
Total travel timefrom 1d 1h 46min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 37min
|
Total travel timefrom 1d 9h 27min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 1d 2h 41min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 5h
|
Total travel timefrom 1d 2h 42min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 1d 14h 58min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 43min
|
Total travel timefrom 2d 1h 5min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 13min
|
Total travel timefrom 1d 21h 28min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 1d 2h 39min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 2d 6h 44min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 59min
|
Total travel timefrom 1d 12h 52min
|Choose