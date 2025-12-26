|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 10h 53min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 1d 16h 40min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 3d 43min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 7h 21min
|
Total travel timefrom 2d 22h 8min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 50min
|
Total travel timefrom 2d 16h 39min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 12h
|
Total travel timefrom 3d 39min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 6min
|
Total travel timefrom 3d 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 23h 14min
|
Total travel timefrom 3d 23h 50min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 19h 35min
|
Total travel timefrom 3d 15h 18min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 22h 38min
|
Total travel timefrom 3d 12h 15min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 23h 46min
|
Total travel timefrom 3d 11h 7min
|Choose
|
Transfer station
KISLOVODSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 27min
|
Total travel timefrom 2d 10h 1min
|Choose
|
Transfer station
PYATIGORSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 2d 8h 1min
|Choose
|
Transfer station
ESSENTUKIChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 2d 8h 52min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 57min
|
Total travel timefrom 1d 21h 31min
|Choose