No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations ULAN-UDEI - KOMSOMOLSK-ON-AMUR

Transfer station Transfer time Total travel time
HABAROVSK
from 4h 34min
from 2d 15h 45min		 Choose
VLADIVOSTOK
from 9h 43min
from 3d 23h 2min		 Choose
SHMAKOVKA
from 10h 34min
from 3d 11h 14min		 Choose
BIKIN
from 5h 18min
from 3d 3h 27min		 Choose
VYAZEMSKAYA
from 8h 52min
from 2d 23h 53min		 Choose
DALNERECHENSK
from 1h 28min
from 3d 7h 17min		 Choose
RUZHINO
from 12h 29min
from 3d 9h 28min		 Choose
SIBIRTSEVO
from 6h 2min
from 3d 15h 42min		 Choose
SPASSK-DALNIY
from 8h 25min
from 3d 13h 18min		 Choose
LUCHEGORSK
from 3h 45min
from 3d 5h		 Choose
MUCHNAYA
from 6h 45min
from 3d 14h 58min		 Choose
OZERNAYA PAD
from 4h 54min
from 3d 16h 52min		 Choose
USSURIYSK
from 3h 45min
from 3d 18h 1min		 Choose
GUBEROVO
from 2h 38min
from 3d 6h 7min		 Choose
VERINO
from 10h 46min
from 2d 21h 59min		 Choose
HOR
from 10h 17min
from 2d 22h 28min		 Choose
UGOLNAYA
from 11h 15min
from 3d 21h 30min		 Choose
