|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 5h 3min
|
Total travel timefrom 1d 20h 30min
|
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
|
Transfer timefrom 18h 4min
|
Total travel timefrom 1d 14h 25min
|
Transfer station
UREN
|
Transfer timefrom 22h 39min
|
Total travel timefrom 1d 9h 50min
|
Transfer station
SEMENOV
|
Transfer timefrom 19h 52min
|
Total travel timefrom 1d 12h 37min
|
Transfer station
KIROV
|
Transfer timefrom 15h 40min
|
Total travel timefrom 1d 59min
