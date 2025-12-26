|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 1d 2h 27min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 2d 31min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 21h 8min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 47min
|
Total travel timefrom 1d 19h 9min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 53min
|
Total travel timefrom 1d 15h 32min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 1d 9h 19min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 4h
|
Total travel timefrom 1d 10h 9min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 1d 15h 59min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 2d 19h 45min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 2d 17h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 2h 44min
|
Total travel timefrom 2d 19h 17min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 7h 11min
|
Total travel timefrom 1d 9h 44min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 6h 46min
|
Total travel timefrom 1d 10h 23min
|Choose
|
Transfer station
NOCHKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 1d 12h 56min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 7h 44min
|
Total travel timefrom 1d 18h 58min
|Choose