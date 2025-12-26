|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 1d 13h 55min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 8h 3min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 1d 13h
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 5h 55min
|
Total travel timefrom 1d 11h 27min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 46min
|
Total travel timefrom 1d 9h 43min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 20h 36min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 2d 4h 59min
|Choose
|
Transfer station
NEVINNOMYSSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 1min
|
Total travel timefrom 2d 2h 1min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 6h 12min
|
Total travel timefrom 1d 23h 29min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 1d 10h 40min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 5h 3min
|
Total travel timefrom 1d 14h 31min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 18h 39min
|
Total travel timefrom 2d 10h 39min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 18h
|
Total travel timefrom 2d 7h 8min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 20h 32min
|
Total travel timefrom 2d 4h 31min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 21h 24min
|
Total travel timefrom 2d 3h 43min
|Choose