|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 2h 45min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 2h 54min
|
Total travel timefrom 13h 5min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 23h 20min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 21h 6min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 12h 37min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 19h 21min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 14h 52min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 16h 10min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 16h 45min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 8h 23min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 8h 19min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 51min
|
Total travel timefrom 8h 41min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 8h 24min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 45min
|
Total travel timefrom 1d 12h 32min
|Choose