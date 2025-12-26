FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations UFA - ORENBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
SAMARA
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 14h 24min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 2h 7min
Total travel time
from 20h 32min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time
from 8h 35min
Total travel time
from 22h 46min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 3h 45min
Total travel time
from 1d 21h 34min		 Choose
Transfer station
RYAZAN
Transfer time
from 11h 43min
Total travel time
from 1d 15h 2min		 Choose
Transfer station
KINEL
Transfer time
from 3h 36min
Total travel time
from 14h 34min		 Choose
Transfer station
PENZA
Transfer time
from 5h 35min
Total travel time
from 1d 7h 5min		 Choose
Transfer station
RUZAEVKA
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 1d 4h 20min		 Choose
Transfer station
KUZNETSK
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 1d 3h 20min		 Choose
Transfer station
CHAPAEVSK
Transfer time
from 6h 10min
Total travel time
from 17h 54min		 Choose
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Transfer time
from 6h 50min
Total travel time
from 17h 11min		 Choose
Transfer station
ZUBOVA POLYANA
Transfer time
from 2h 3min
Total travel time
from 1d 12h 34min		 Choose
Transfer station
POT'MA
Transfer time
from 2h 27min
Total travel time
from 1d 12h 10min		 Choose
Transfer station
TORBEEVO
Transfer time
from 3h 11min
Total travel time
from 1d 11h 27min		 Choose
Transfer station
KOVYLKINO
Transfer time
from 4h 33min
Total travel time
from 1d 10h 6min		 Choose
Transfer station
INZA
Transfer time
from 4h 10min
Total travel time
from 1d 1h 30min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 6h 16min
Total travel time
from 1d 22h 9min		 Choose
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Transfer time
from 4h 32min
Total travel time
from 1d 7h 10min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 10h 3min
Total travel time
from 1d 18h 22min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Transfer time
from 9h 38min
Total travel time
from 1d 11h 10min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Transfer time
from 14h 49min
Total travel time
from 1d 5h 56min		 Choose
Transfer station
NOCHKA
Transfer time
from 3h 6min
Total travel time
from 1d 4h 54min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 16h 3min
Total travel time
from 1d 10h 42min		 Choose
Transfer station
VOLSK
Transfer time
from 18h 7min
Total travel time
from 1d 4h 27min		 Choose
Transfer station
BALAKOVO
Transfer time
from 19h 54min
Total travel time
from 1d 2h 40min		 Choose
Transfer station
PUGACHEVSK
Transfer time
from 22h 33min
Total travel time
from 1d 1min		 Choose
Transfer station
BARIESH
Transfer time
from 8h 50min
Total travel time
from 23h 50min		 Choose
Transfer station
ASEEVSKAYA
Transfer time
from 11h 15min
Total travel time
from 1d 6h 55min		 Choose
Transfer station
CHAADAEVKA
Transfer time
from 11h 56min
Total travel time
from 1d 6h 14min		 Choose
Transfer station
KLYUCHIKI
Transfer time
from 14h 48min
Total travel time
from 1d 3h 22min		 Choose
Transfer station
NOVOSPASSKOE
Transfer time
from 15h 57min
Total travel time
from 1d 2h 13min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time
from 13h 40min
Total travel time
from 1d 16h 16min		 Choose
Transfer station
TUGULIEM
Transfer time
from 8h 16min
Total travel time
from 1d 20h 9min		 Choose
Transfer station
UST-TAVDA
Transfer time
from 11h 29min
Total travel time
from 2d 9h 15min		 Choose
Transfer station
TOBOLSK
Transfer time
from 8h 51min
Total travel time
from 2d 11h 53min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transfer time
from 5h 54min
Total travel time
from 2d 14h 50min		 Choose
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 17h 52min
Total travel time
from 3d 12h 4min		 Choose
Transfer station
KOGALYM
Transfer time
from 21h 41min
Total travel time
from 3d 8h 15min		 Choose
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 16h 53min
Total travel time
from 3d 13h 3min		 Choose
Transfer station
HANIEMEY
Transfer time
from 14h 12min
Total travel time
from 3d 15h 44min		 Choose
Transfer station
PURPE
Transfer time
from 10h 29min
Total travel time
from 3d 19h 27min		 Choose
Transfer station
PUROVSK
Transfer time
from 7h 34min
Total travel time
from 3d 22h 22min		 Choose
Transfer station
SIEVDARMA
Transfer time
from 5h 24min
Total travel time
from 4d 32min		 Choose
Transfer station
KOROTCHAEVO
Transfer time
from 2h 5min
Total travel time
from 4d 3h 51min		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Transfer time
from 2h 59min
Total travel time
from 2d 17h 45min		 Choose
Transfer station
MUSLYUMOVO
Transfer time
from 9h 20min
Total travel time
from 1d 3h 53min		 Choose
We accept payment:
