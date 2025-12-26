FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations UFA - NABEREZHNYE

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 3h 3min
Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 5h
Total travel time
Transfer station
DIMITROVGRAD
Transfer time
from 3h 40min
Total travel time
Transfer station
SAREPTA
Transfer time
from 21h 26min
Total travel time
Transfer station
ZHUTOVO
Transfer time
from 17h 50min
Total travel time
Transfer station
KOTELNIKOVO
Transfer time
from 16h 1min
Total travel time
Transfer station
VERHNYAYA TERRASA
Transfer time
from 17h 39min
Total travel time
Transfer station
NURLAT
Transfer time
from 7h 7min
Total travel time
Transfer station
BUGULMA
Transfer time
from 13h 18min
Total travel time
Transfer station
ULYANOVSK
Transfer time
from 16h 19min
Total travel time
Transfer station
PROLETARSKAYA
Transfer time
from 9h 44min
Total travel time
Transfer station
SALSK
Transfer time
from 8h 23min
Total travel time
Transfer station
DVOYNAYA
Transfer time
from 11h 7min
Total travel time
Transfer station
EYA
Transfer time
from 4h 4min
Total travel time
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYA
Transfer time
from 5h 41min
Total travel time
Transfer station
REMONTNAYA
Transfer time
from 14h 29min
Total travel time
Transfer station
ZIMOVNIKI
Transfer time
from 13h 9min
Total travel time
