No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations UFA - KIROV

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer time
from 2h 5min
Total travel time
from 1d 11h 30min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 2h 24min
Total travel time
from 1d 10h 28min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 3h 35min
Total travel time
from 1d 8h 26min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 2h 58min
Total travel time
from 1d 2h 36min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 5h 35min
Total travel time
from 1d 7h 20min		 Choose
Transfer station
PERM
Transfer time
from 5h 34min
Total travel time
from 1d 2h 59min		 Choose
Transfer station
KUNGUR
Transfer time
from 5h 6min
Total travel time
from 1d 3h 54min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time
from 8h 37min
Total travel time
from 1d 4h 35min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Transfer time
from 2h 16min
Total travel time
from 2d 6h 4min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time
from 4h 5min
Total travel time
from 2d 4h 13min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Transfer time
from 3h 43min
Total travel time
from 2d 8h 27min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time
from 7h 44min
Total travel time
from 1d 6h 54min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time
from 6h 2min
Total travel time
from 2d 16h 57min		 Choose
Transfer station
OMSK
Transfer time
from 8h 59min
Total travel time
from 1d 23h 22min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Transfer time
from 6h 6min
Total travel time
from 2d 3h 52min		 Choose
Transfer station
TOBOLSK
Transfer time
from 7h 34min
Total travel time
from 2d 2h 56min		 Choose
Transfer station
ULT YAGUN
Transfer time
from 6h 30min
Total travel time
from 2d 20h 17min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Transfer time
from 3h 31min
Total travel time
from 2d 6h 59min		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Transfer time
from 11h 23min
Total travel time
from 2d 10h 49min		 Choose
Transfer station
KUT-YAH
Transfer time
from 6h 5min
Total travel time
from 2d 16h 7min		 Choose
Transfer station
SALIEM
Transfer time
from 7h 42min
Total travel time
from 2d 14h 30min		 Choose
Transfer station
PYT-YAH
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 2d 18h 19min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Transfer time
from 2h 44min
Total travel time
from 2d 7h 1min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Transfer time
from 11h 27min
Total travel time
from 2d 2h 51min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Transfer time
from 16h 9min
Total travel time
from 1d 22h 6min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Transfer time
from 22h 9min
Total travel time
from 1d 15h 5min		 Choose
Transfer station
YURGA
Transfer time
from 12h 31min
Total travel time
from 2d 23h 39min		 Choose
Transfer station
SIEVDARMA
Transfer time
from 2h 24min
Total travel time
from 3d 17h 18min		 Choose
Transfer station
ELANSKIY
Transfer time
from 18h 33min
Total travel time
from 1d 10h 43min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Transfer time
from 1h 4min
Total travel time
from 3d 30min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Transfer time
from 15h 28min
Total travel time
from 3d 12h 14min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Transfer time
from 12h 15min
Total travel time
from 3d 15h 28min		 Choose
Transfer station
SERDOBSK
Transfer time
from 17h 36min
Total travel time
from 1d 14h 6min		 Choose
Transfer station
KOLIESHLEY
Transfer time
from 18h 50min
Total travel time
from 1d 12h 52min		 Choose
Transfer station
RTISHCHEVO
Transfer time
from 15h 41min
Total travel time
from 1d 16h 1min		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Transfer time
from 2h 41min
Total travel time
from 2d 11h 38min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Transfer time
from 19h 26min
Total travel time
from 1d 18h 53min		 Choose
Transfer station
PENZA
Transfer time
from 22h 43min
Total travel time
from 1d 8h 59min		 Choose
Transfer station
ULYANOVSK
Transfer time
from 18h 57min
Total travel time
from 1d 10h 46min		 Choose
Transfer station
UST-TAVDA
Transfer time
from 10h 19min
Total travel time
from 2d 11min		 Choose
Transfer station
UST-YUGAN
Transfer time
from 13h 51min
Total travel time
from 3d 40min		 Choose
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 15h 5min
Total travel time
from 3d 4h 37min		 Choose
Transfer station
KOGALYM
Transfer time
from 18h 53min
Total travel time
from 3d 49min		 Choose
Transfer station
NOYABRSK
Transfer time
from 14h 7min
Total travel time
from 3d 5h 35min		 Choose
Transfer station
HANIEMEY
Transfer time
from 11h 26min
Total travel time
from 3d 8h 16min		 Choose
Transfer station
PURPE
Transfer time
from 7h 44min
Total travel time
from 3d 11h 58min		 Choose
Transfer station
PUROVSK
Transfer time
from 4h 24min
Total travel time
from 3d 15h 18min		 Choose
Transfer station
KOROTCHAEVO
Transfer time
from 19h 34min
Total travel time
from 4d 4h 9min		 Choose
Transfer station
NOVIEY URENGOY
Transfer time
from 15h 36min
Total travel time
from 4d 8h 7min		 Choose
Transfer station
SURGUT
Transfer time
from 10h 42min
Total travel time
from 3d 3h 49min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Transfer time
from 10h 53min
Total travel time
from 2d 14h 31min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Transfer time
from 9h 43min
Total travel time
from 2d 15h 41min		 Choose
Transfer station
OTRADO-KUBANSKAYA
Transfer time
from 17h 36min
Total travel time
from 3d 14h 24min		 Choose
Transfer station
KISLOVODSK
Transfer time
from 2h 42min
Total travel time
from 4d 11h 37min		 Choose
Transfer station
PYATIGORSK
Transfer time
from 4h 39min
Total travel time
from 4d 9h 40min		 Choose
Transfer station
ESSENTUKI
Transfer time
from 3h 51min
Total travel time
from 4d 10h 28min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Transfer time
from 7h 7min
Total travel time
from 4d 7h 12min		 Choose
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Transfer time
from 9h 58min
Total travel time
from 4d 4h 21min		 Choose
Transfer station
EYA
Transfer time
from 19h 54min
Total travel time
from 3d 18h 25min		 Choose
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYA
Transfer time
from 21h 26min
Total travel time
from 3d 16h 53min		 Choose
