|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 2d 4h
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 17min
|
Total travel timefrom 3d 33min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 8h 27min
|
Total travel timefrom 2d 10h 6min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 8h 2min
|
Total travel timefrom 2d 8h 7min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 2d 8h 19min
|Choose
|
Transfer station
VERESHCHAGINOChoose
|
Transfer timefrom 8h 7min
|
Total travel timefrom 3d 2h 4min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 2d 22h 2min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 18h 49min
|
Total travel timefrom 2d 19h 45min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 18h 49min
|
Total travel timefrom 2d 19h 48min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 18h 39min
|
Total travel timefrom 2d 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 19h 10min
|
Total travel timefrom 2d 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 51min
|
Total travel timefrom 2d 12h 49min
|Choose
|
Transfer station
KEZChoose
|
Transfer timefrom 7h 50min
|
Total travel timefrom 3d 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 12h 29min
|
Total travel timefrom 3d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 18h 51min
|
Total travel timefrom 2d 19h 47min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 8h
|
Total travel timefrom 2d 12h 40min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 2d 12h 34min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 58min
|
Total travel timefrom 2d 12h 42min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 3d 14h
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 23h 13min
|
Total travel timefrom 3d 15min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 19h 50min
|
Total travel timefrom 3d 3h 8min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 22h 33min
|
Total travel timefrom 2d 20h 52min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 19h 12min
|
Total travel timefrom 2d 19h 41min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 2d 15h 34min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 42min
|
Total travel timefrom 2d 12h 48min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 11h 1min
|
Total travel timefrom 2d 12h 29min
|Choose