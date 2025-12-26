|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 21h
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 1h 11min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 14h 22min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 13h 6min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 46min
|
Total travel timefrom 14h 15min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 30min
|
Total travel timefrom 14h 47min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 8min
|
Total travel timefrom 16h 32min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 16h 29min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 16h 29min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 16h 29min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 1d 1h 48min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 8h 18min
|
Total travel timefrom 16h 51min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 35min
|
Total travel timefrom 3d 18h 55min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 1d 1h 7min
|Choose