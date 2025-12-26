FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations TYUMEN - KURGAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
OMSK
Choose
Transfer time
from 2h 33min
Total travel time
from 15h 15min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 1h 10min
Total travel time
from 9h 53min		 Choose
Transfer station
BARABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 23h 58min		 Choose
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOE
Choose
Transfer time
from 1h 27min
Total travel time
from 21h 44min		 Choose
Transfer station
TATARSKAYA
Choose
Transfer time
from 1h 38min
Total travel time
from 20h 6min		 Choose
Transfer station
NOVOSIBIRSK
Choose
Transfer time
from 1h 12min
Total travel time
from 1d 7h 53min		 Choose
Transfer station
KALACHINSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 2min
Total travel time
from 19h 8min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 8h 37min
Total travel time
from 2d 20h 22min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 4h 31min
Total travel time
from 1d 17h 35min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 2h
Total travel time
from 1d 20h 3min		 Choose
Transfer station
YURGA
Choose
Transfer time
from 2h 20min
Total travel time
from 1d 16h 22min		 Choose
Transfer station
CHULIEMSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 11min
Total travel time
from 1d 6h		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Choose
Transfer time
from 4h 20min
Total travel time
from 3d 4h 51min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 13h 19min
Total travel time
from 2d 15h 15min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Choose
Transfer time
from 1h 14min
Total travel time
from 2d 12h 9min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 3h 13min
Total travel time
from 2d 6h 8min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 6h 7min
Total travel time
from 2d 3h 14min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 8h 30min
Total travel time
from 2d 47min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 11h 16min
Total travel time
from 1d 21h 56min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 2d 9h 30min		 Choose
Transfer station
BOGOTOL
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 2d 3h 21min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 4h 7min
Total travel time
from 12h 12min		 Choose
Transfer station
KARGAT
Choose
Transfer time
from 2h 9min
Total travel time
from 1d 5h 36min		 Choose
Transfer station
OB
Choose
Transfer time
from 13h 14min
Total travel time
from 1d 8h 24min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 1h 48min
Total travel time
from 3d 11h 35min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 5h 18min
Total travel time
from 1d 8h 18min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 1d 4h 48min		 Choose
Transfer station
KRASNOYARSK
Choose
Transfer time
from 5h 50min
Total travel time
from 2d 12h 12min		 Choose
Transfer station
MARIINSK
Choose
Transfer time
from 7h 15min
Total travel time
from 1d 23h 19min		 Choose
Transfer station
TYAZHIN
Choose
Transfer time
from 4h 19min
Total travel time
from 2d 2h 13min		 Choose
Transfer station
ACHINSK
Choose
Transfer time
from 12h 12min
Total travel time
from 2d 5h 40min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 4h 42min
Total travel time
from 21h 35min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 1h 19min
Total travel time
from 1d 58min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 9h 11min
Total travel time
from 17h 6min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 6h 53min
Total travel time
from 19h 24min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 3h 47min
Total travel time
from 22h 30min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 1h 57min
Total travel time
from 1d 20min		 Choose
Transfer station
CHANIE
Choose
Transfer time
from 9h 33min
Total travel time
from 23h 21min		 Choose
Transfer station
KULATKA
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 2d 14h 22min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 12h 47min
Total travel time
from 2d 5h 10min		 Choose
Transfer station
PRIYUTOVO
Choose
Transfer time
from 1h 17min
Total travel time
from 2d 15min		 Choose
Transfer station
ANZHERSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 33min
Total travel time
from 1d 19h 43min		 Choose
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Choose
Transfer time
from 11h 39min
Total travel time
from 8h 4min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 4h 27min
Total travel time
from 1d 4h 54min		 Choose
Transfer station
BOLOTNAYA
Choose
Transfer time
from 6h 1min
Total travel time
from 1d 17h 32min		 Choose
Transfer station
KARAMIESH
Choose
Transfer time
from 13h 43min
Total travel time
from 3d 2h 38min		 Choose
Transfer station
SAREPTA
Choose
Transfer time
from 18h 40min
Total travel time
from 3d 23h 23min		 Choose
Transfer station
ZHUTOVO
Choose
Transfer time
from 15h 27min
Total travel time
from 4d 2h 36min		 Choose
Transfer station
KOTELNIKOVO
Choose
Transfer time
from 13h 38min
Total travel time
from 4d 4h 25min		 Choose
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 58min
Total travel time
from 2d 13h 3min		 Choose
Transfer station
TAYGA
Choose
Transfer time
from 11h 45min
Total travel time
from 1d 21h 9min		 Choose
Transfer station
SHARTASH
Choose
Transfer time
from 20h 43min
Total travel time
from 9h 54min		 Choose
Transfer station
PERVOMAYSKAYA
Choose
Transfer time
from 20h 35min
Total travel time
from 10h 2min		 Choose
Transfer station
ZAOZERNAYA
Choose
Transfer time
from 2h 49min
Total travel time
from 2d 21h 7min		 Choose
Transfer station
KOZULKA
Choose
Transfer time
from 12h 41min
Total travel time
from 2d 11h 2min		 Choose
Transfer station
UYAR
Choose
Transfer time
from 4h
Total travel time
from 2d 19h 56min		 Choose
Transfer station
ZVEZDNAYA
Choose
Transfer time
from 12h 23min
Total travel time
from 4d 11h 33min		 Choose
Transfer station
NIYA
Choose
Transfer time
from 10h 58min
Total travel time
from 4d 12h 58min		 Choose
Transfer station
NEBEL
Choose
Transfer time
from 9h 56min
Total travel time
from 4d 14h		 Choose
Transfer station
KIRENGA
Choose
Transfer time
from 8h 35min
Total travel time
from 4d 15h 21min		 Choose
Transfer station
ULKAN
Choose
Transfer time
from 6h 51min
Total travel time
from 4d 17h 5min		 Choose
Transfer station
SEVEROBAYKALSK
Choose
Transfer time
from 2h 13min
Total travel time
from 4d 21h 43min		 Choose
Transfer station
LENA
Choose
Transfer time
from 16h 4min
Total travel time
from 4d 7h 52min		 Choose
Transfer station
KORSHUNIKHA-ANGARSK
Choose
Transfer time
from 21h 54min
Total travel time
from 4d 2h 2min		 Choose
Transfer station
OTRADO-KUBANSKAYA
Choose
Transfer time
from 4h 26min
Total travel time
from 4d 13h 47min		 Choose
Transfer station
PROLETARSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 22min
Total travel time
from 4d 10h 41min		 Choose
Transfer station
KUBERLE
Choose
Transfer time
from 9h 11min
Total travel time
from 4d 8h 52min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 6h 17min
Total travel time
from 4d 11h 46min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 17min
Total travel time
from 4d 10h 56min		 Choose
Transfer station
DINSKAYA
Choose
Transfer time
from 20h 5min
Total travel time
from 5d 56min		 Choose
Transfer station
VQSELKI
Choose
Transfer time
from 23h
Total travel time
from 4d 22h 1min		 Choose
Transfer station
KORENOVSK
Choose
Transfer time
from 21h 23min
Total travel time
from 4d 23h 38min		 Choose
Transfer station
EYA
Choose
Transfer time
from 2h 18min
Total travel time
from 4d 15h 45min		 Choose
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 48min
Total travel time
from 4d 14h 15min		 Choose
Transfer station
REMONTNAYA
Choose
Transfer time
from 11h 56min
Total travel time
from 4d 6h 7min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 3h 18min
Total travel time
from 4d 14h 55min		 Choose
Transfer station
ZIMOVNIKI
Choose
Transfer time
from 10h 40min
Total travel time
from 4d 7h 23min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 18h 29min
Total travel time
from 5d 2h 32min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
cheap-flights.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru