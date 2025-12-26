|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 1h 21min
Total travel time from 1d 1h 30min

Transfer station
OMSK
Transfer time from 2h 33min
Total travel time from 1d 11h 27min

Transfer station
TALITSA
Transfer time from 3h 13min
Total travel time from 1d

Transfer station
BARABINSK
Transfer time from 3h 47min
Total travel time from 1d 21h 9min

Transfer station
OZERO-KARACHINSKOYE
Transfer time from 1h 27min
Total travel time from 1d 18h 41min

Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time from 1h 38min
Total travel time from 1d 16h 39min

Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time from 7h 54min
Total travel time from 1d 51min

Transfer station
NOVOSIBIRSK
Transfer time from 2h 9min
Total travel time from 2d 5h 27min

Transfer station
SARATOV
Transfer time from 4h 9min
Total travel time from 2d 21min

Transfer station
RAEVKA
Transfer time from 2h 3min
Total travel time from 1d 4h 35min

Transfer station
ABDULINO
Transfer time from 1h 53min
Total travel time from 1d 4h 37min

Transfer station
AKSAKOVO
Transfer time from 2h 1min
Total travel time from 1d 4h 40min

Transfer station
UFA
Transfer time from 7h
Total travel time from 1d 1h 18min

Transfer station
BOGDANOVICH
Transfer time from 2h 59min
Total travel time from 1d 4h 39min

Transfer station
ASHA
Transfer time from 6h 57min
Total travel time from 1d 2h 4min
