|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 19h 14min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 21h 38min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 16h 28min
|
Total travel timefrom 1d 8h 55min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 7h 48min
|
Total travel timefrom 1d 20h 26min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 4h 17min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 1d 13min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 21h 48min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 17min
|
Total travel timefrom 2d 6h 19min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 3d 17h 21min
|Choose
|
Transfer station
KISELEVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 22h 48min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 21h 15min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 21h 35min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 4h 11min
|
Total travel timefrom 22h 51min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 4h 32min
|
Total travel timefrom 1d 20h 9min
|Choose
|
Transfer station
ARTIESHTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 23h 31min
|Choose