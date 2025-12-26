|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 18h 10min
|
Transfer station
ST PETERSBURG
|
Transfer timefrom 7h 57min
|
Total travel timefrom 1d 8h 14min
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
|
Transfer timefrom 15h 34min
|
Total travel timefrom 1d 2h 31min
|
Transfer station
LISKI
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 1d 18h 18min
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
|
Transfer timefrom 16h 43min
|
Total travel timefrom 1d 1h 51min
|
Transfer station
ROSSOSH
|
Transfer timefrom 11h 52min
|
Total travel timefrom 2d 38min
|
Transfer station
OKULOVKA
|
Transfer timefrom 13h 23min
|
Total travel timefrom 1d 4h 5min
|
Transfer station
KAMENSKAYA
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 2d 9h 17min
|
Transfer station
LIHAI
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 2d 10h 11min
|
Transfer station
ROSTOV
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 2d 16h 18min
|
Transfer station
TIHORETSKAYA
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 3d 57min
|
Transfer station
MILLEROVO
|
Transfer timefrom 4h 55min
|
Total travel timefrom 2d 12h 14min
|
Transfer station
KUTEYNIKOVO
|
Transfer timefrom 7h 6min
|
Total travel timefrom 2d 9h 55min
|
Transfer station
LOOE
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 3d 11h 39min
