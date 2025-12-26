FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations TULA - EKATERINBURG

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 14min
Total travel time
from 1d 2h 13min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 1h 5min
Total travel time
from 1d 22h 4min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 6h 20min
Total travel time
from 2d 19h 13min		 Choose
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 1h 59min
Total travel time
from 2d 14h 38min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 13h 48min
Total travel time
from 3d 1h 12min		 Choose
Transfer station
SHAHTNAYA
Choose
Transfer time
from 10h 38min
Total travel time
from 2d 17h 15min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 3h 13min
Total travel time
from 3d 18h 47min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 4h 54min
Total travel time
from 3d 17h		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 11h 57min
Total travel time
from 3d 3h 3min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 8h 23min
Total travel time
from 3d 6h 37min		 Choose
Transfer station
KUSHCHEVKA
Choose
Transfer time
from 20h 19min
Total travel time
from 2d 22h 32min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 2h 29min
Total travel time
from 3d 23h 1min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 4h 55min
Total travel time
from 3d 20h 35min		 Choose
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Choose
Transfer time
from 10h 51min
Total travel time
from 3d 20h 13min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 3h 36min
Total travel time
from 3d 21h 54min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 2h 2min
Total travel time
from 3d 23h 28min		 Choose
Transfer station
KRASNODAR
Choose
Transfer time
from 13h 59min
Total travel time
from 3d 17h 6min		 Choose
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 1h 30min
Total travel time
from 1d 22h 33min		 Choose
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 23h 3min
Total travel time
from 2d 5h 42min		 Choose
Transfer station
KRIELOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 19h 6min
Total travel time
from 2d 23h 45min		 Choose
Transfer station
DINSKAYA
Choose
Transfer time
from 15h 8min
Total travel time
from 3d 19h 55min		 Choose
Transfer station
VQSELKI
Choose
Transfer time
from 17h 56min
Total travel time
from 3d 17h 7min		 Choose
Transfer station
KORENOVSK
Choose
Transfer time
from 17h 2min
Total travel time
from 3d 18h 1min		 Choose
Transfer station
TIMASHEVSKAYA
Choose
Transfer time
from 7h 17min
Total travel time
from 3d 11h 7min		 Choose
Transfer station
MILLEROVO
Choose
Transfer time
from 17h 9min
Total travel time
from 2d 11h 36min		 Choose
Transfer station
KAMENSKAYA
Choose
Transfer time
from 15h 9min
Total travel time
from 2d 13h 36min		 Choose
Transfer station
BELAYA KALITVA
Choose
Transfer time
from 19h 39min
Total travel time
from 2d 18h 32min		 Choose
Transfer station
MOROZOVSKAYA
Choose
Transfer time
from 20h 1min
Total travel time
from 2d 18h 10min		 Choose
Transfer station
KUTEYNIKOVO
Choose
Transfer time
from 19h 10min
Total travel time
from 2d 9h 35min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
ferry2.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru