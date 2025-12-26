|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOWChoose
Transfer timefrom 1h 35min
Total travel timefrom 1d 3h 12min
Transfer station
RYAZANChoose
Transfer timefrom 2h 25min
Total travel timefrom 21h 33min
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
Transfer timefrom 3h 46min
Total travel timefrom 2d 2h 26min
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
Transfer timefrom 15h 3min
Total travel timefrom 1d 17h 33min
Transfer station
OKULOVKAChoose
Transfer timefrom 11h 30min
Total travel timefrom 1d 21h 1min
Transfer station
M VISHERAChoose
Transfer timefrom 9h 31min
Total travel timefrom 1d 22h 42min
Transfer station
TVERChoose
Transfer timefrom 17h 18min
Total travel timefrom 1d 15h 18min
Transfer station
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Transfer timefrom 13h 57min
Total travel timefrom 1d 18h 42min
Transfer station
SARANSKChoose
Transfer timefrom 12h 2min
Total travel timefrom 1d 16h 3min
Transfer station
ORENBURGChoose
Transfer timefrom 5h 50min
Total travel timefrom 2d 11h 36min
Transfer station
BUSULUKChoose
Transfer timefrom 6h 36min
Total travel timefrom 2d 3h 35min
Transfer station
TOTSKAYAChoose
Transfer timefrom 4h 30min
Total travel timefrom 2d 5h 41min
Transfer station
SOROCHINSKAYAChoose
Transfer timefrom 3h 37min
Total travel timefrom 2d 6h 34min
Transfer station
Transfer station
NOVOSERGIEVSKAYA
Transfer timefrom 2h 10min
Total travel timefrom 2d 8h 1min
Transfer station
PENZAChoose
Transfer timefrom 17h 5min
Total travel timefrom 1d 13h 42min
Transfer station
CHELYABINSKChoose
Transfer timefrom 9h 5min
Total travel timefrom 3d 19h 8min
Transfer station
PEREVOLOTSKAYAChoose
Transfer timefrom 8h 25min
Total travel timefrom 2d 14h 22min
Transfer station
SARAKTASHChoose
Transfer timefrom 17h 32min
Total travel timefrom 2d 16h 39min
Transfer station
KUVANDIEKChoose
Transfer timefrom 15h
Total travel timefrom 2d 19h 11min
Transfer station
MEDNOGORSKChoose
Transfer timefrom 14h
Total travel timefrom 2d 20h 11min
Transfer station
NOVOTROITSKChoose
Transfer timefrom 11h 19min
Total travel timefrom 2d 22h 52min
Transfer station
ORSKChoose
Transfer timefrom 9h 46min
Total travel timefrom 3d 10min
