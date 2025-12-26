|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 15h 45min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 16h 3min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 18h 31min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 4h 11min
|
Total travel timefrom 16h 37min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 20h 27min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 21h 59min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 19h 59min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 21h 59min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 21h 45min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 3h 14min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 21h 29min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 40min
|
Total travel timefrom 21h 15min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 6min
|
Total travel timefrom 1d 8h 15min
|Choose