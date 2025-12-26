|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 6min
|
Total travel timefrom 20h 26min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 19h 18min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 20h 29min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 6min
|
Total travel timefrom 20h 43min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 10h 9min
|
Total travel timefrom 20h 33min
|Choose
|
Transfer station
MOSHKOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 30min
|
Total travel timefrom 20h 21min
|Choose
|
Transfer station
BARNAULChoose
|
Transfer timefrom 20h 33min
|
Total travel timefrom 1d 12h 23min
|Choose