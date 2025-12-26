|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 8h 37min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 10h 13min
|Choose
|
Transfer station
YASHKINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 10h 14min
|Choose
|
Transfer station
ALTAYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 44min
|
Total travel timefrom 10h 7min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 10h 10min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 10h 27min
|
Total travel timefrom 10h 15min
|Choose
|
Transfer station
BERDSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 31min
|
Total travel timefrom 10h 51min
|Choose
|
Transfer station
BIYSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 48min
|
Total travel timefrom 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
MOSHKOVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 36min
|
Total travel timefrom 10h 6min
|Choose
|
Transfer station
OVCHINNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 25min
|
Total travel timefrom 13h 41min
|Choose
|
Transfer station
GORDEEVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 40min
|
Total travel timefrom 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
ZAGAYNOVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 6min
|
Total travel timefrom 16h
|Choose
|
Transfer station
CHEREPANOVOChoose
|
Transfer timefrom 10h 41min
|
Total travel timefrom 9h 41min
|Choose
|
Transfer station
UST-TALMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 5min
|
Total travel timefrom 10h 17min
|Choose